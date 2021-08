Grupo Ri Happy abre mais de 100 vagas temporárias em Minas Gerais

Os candidatos selecionados irão trabalhar de 1º a 14 de outubro (foto: Reprodução Internet) Grupo Ri Happy, maior varejista especializado de brinquedos do Brasil, abre mais de 100 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS no período do Dia das Crianças. As vagas estão distribuídas em seis cidades: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Pouso Alegre e Uberlândia.



O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Os interessados devem se cadastrar até 30 de setembro por meio do site.





15:22 - 29/06/2021 Governo de MG abre vagas temporárias para 256 brigadistas selecionados irão trabalhar de 1º a 14 de outubro (14 dias de trabalho). Entre as vagas abertas estão a de auxiliar de caixa e auxiliar de loja. Os horários de trabalho variam de acordo com o cargo e o local de trabalho, mas a jornada será de 36 horas semanais. Os candidatosde 1º a 14 de outubro (14 dias de trabalho). Entre as vagas abertas estão a de auxiliar de caixa e auxiliar de loja. Os horários de trabalho variam de acordo com o cargo e o local de trabalho, mas a jornada será de 36 horas





Sobre os requisitos para a vagas, o Grupo Ri Happy informa que as vagas são para maiores de 18 anos (e maiores de 16 anos para auxiliar de loja) e não é necessária experiência anterior. Será exigido apenas conhecimento básico em ferramentas digitais, como o uso do WhatsApp, e que o candidato tenha perfil compatível com a cultura organizacional do grupo. Os temporários que tiverem melhor desempenho terão preferência na contratação para o período do Natal.





De acordo com Alexandra Carrão, head de gente e gestão do Grupo Ri Happy, as vagas temporárias são uma boa opção para quem busca o primeiro emprego. "Serão mais de 2.400 vagas temporárias pelo Brasil e estamos bem felizes de proporcionar essas oportunidades de trabalho em um momento tão delicado para as pessoas. Queremos com esse reforço no time de vendas, por todo o Brasil, proporcionar um atendimento seguro para os nossos clientes, e claro, manter a nossa essência que é realizar sonhos". "Em 2020, chamamos cerca de 50% das pessoas que trabalharam na semana do Dia das Crianças para o período do Natal e cerca de 20% deles foram efetivados", completa o gestor.