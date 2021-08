Último dia! DPE-GO encerra inscrições de concurso com mais de 40 vagas

(foto: DPE GO/Divulgação)

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) encerra nesta sexta-feira (6/8) as inscrições do concurso público com 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. O edital completo está disponível do site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , que é a banca organizadora do certame.