Concurso Fundação PB Saúde: inscrições prorrogadas para 4.401 vagas

(foto: USP Imagens/Divulgação) O concurso da Fundação PB Saúde com 4.401 profissionais teve as inscrições prorrogadas! Os cadastros encerrariam nesta quinta-feira (29/7), mas agora seguem até 2 de agosto.



Do total de chances, 326 são para provimento imediato e mais 4.075 por formação de cadastro de reserva. As chances são nas áreas administrativa, assistencial e médica, com vagas para os níveis médio, técnico e superior.





As inscrições podem ser realizadas no site da banca Vunesp . A taxa de participação varia de R$ 50 a R$ 90, variando de acordo com a escolaridade do cargo concorrido.





Os inscritos serão avaliados mediante aplicação de provas objetivas e avaliação de títulos. Os exames estão previstos para 12 de setembro e serão realizados em João Pessoa, PB. As questões serão acerca de conhecimentos gerais e específicos de cada ocupação. Veja mais!