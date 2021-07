SESDF divulga resultados preliminares de seleção com 215 vagas

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) tornou pública, na edição do Diário Oficial do DF nesta terça-feira (27/7), o resultado preliminar do processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro de reserva com 215 vagas para especialistas, técnicos e auxiliares de saúde.





O candidato que desejar interpor recurso contra a nota preliminar e/ou eliminação

terá três dias para fazê-lo, a partir das 00h de 28 de julho às 23h59min do dia 30 do mesmo mês. A solicitação de recurso deverá ser encaminhada por meio de formulário oficial, para o e-mail recursosesdf@gmail.com, com o título “Recurso: Processo Seletivo Simplificado Emergencial”.









O objetivo da seleção é complementar a força de trabalho, visando o atendimento no combate à pandemia de covid-19. Os aprovados terão contratação temporária pelo período inicial de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O candidato classificado, quando convocado, terá ganhos de R$ 2.830,75 a R$ 2.830,75 e será lotado de acordo com a designação a ser feita pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer