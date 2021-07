Câmara de Curitiba retoma concurso e divulga data de provas

(foto: Câmara de Curitiba/Divulgação) A Câmara de Curitiba, no Paraná, retomou o concurso público para contadores suspenso em 2020. De acordo com comunicado publicado no portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), organizador do certame, as provas discursivas estão previstas para agosto.





A etapa será realizada em Curitiba, no dia 1° de agosto, às 14h. O comprovante de ensalamento será divulgado no site da banca em 16 de julho.





O resultado preliminar do exame será divulgado em 9 de agosto, com interposição de recursos até às 11h59 de 11 de agosto. Já a lista final com os classificados está prevista para ser divulgada no site da banca dia 20 de agosto.





Medidas de biossegurança

Devido à pandemia de covid-19, o uso de máscara facial será obrigatório na etapa. Por isso, a alimentação no local não será permitida. A utilização de bebedouros no ambiente também será vedada, e o candidato deverá portar sua própria garrafa de água (de material transparente e sem rótulo).





O concurso

Aberto em novembro de 2019, o concurso público da Câmara de Curitiba oferta 37 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior nas áreas de técnico administrativo, analista legislativo, contador, procurador jurídico e redator. Os aprovados terão ganhos de R$2.259,27 a R$4.556,38.





As provas objetivas foram aplicadas ainda em fevereiro de 2020. Mais de 15 mil candidatos compareceram ao exame. Foram aplicadas 40 questões sobre língua portuguesa, raciocínio matemático, legislação e conhecimentos específicos.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer