Sefaz-AL publica edital de concurso com salário de até R$ 9,8 mil

O concurso público da Secretaria da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), com 35 vagas para auditores, teve edital de abertura publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (8/7). O documento oferece 25 oportunidades para auditor fiscal e dez para auditor de finanças.

Para participar, é necessário possuir ensino superior completo em qualquer área. Os contratados irão receber salário inicial de R$ 8.638,75 (auditor de finanças e controle) e R$ 9.899,81 (auditor fiscal da fazenda estadual), para atuação semanal de 40 horas em Maceió.

As inscrições poderão ser feitas pelo site do Cebraspe a partir de 15 de julho, às 10h. O período será encerrado às 18h de 18 de agosto. Há taxa de participação no valor de R$ 200 para ambas as funções.