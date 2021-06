Pipefy tem 50 vagas para atuação remota

Entre os benefícios para os funcionários da Pipefy, há licença paternidade (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

A Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, está com 50para as áreas de engenharia, customer operations e marketing. A empresa, com sede no Brasil e EUA, que estabeleceu para 2021 crescer em 40% o número de colaboradores, em junho de já bateu a marca de 400 funcionários.