Concurso EsPCEx: mais de 37 mil inscritos farão as provas em setembro

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) disponibilizou a relação de candidatos com inscrições deferidas em seu concurso, que oferece 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres.





De acordo com estimativas, o documento com mais de mil páginas possui mais de 37 mil nomes. As inscrições puderam ser realizadas até o dia 14 de junho. Veja a lista aqui





A seleção ocorre anualmente e a remuneração mensal pode chegar a R$ 7.315. Para concorrer, é preciso ter o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio, possuir idade entre 17 e 22 anos. Para os homens, a altura mínima é de 1,60m e para as mulheres de 1,55m.





Etapas seguintes





A primeira etapa do curso de admissão são as provas, que devem ser realizadas nos dias 25 e 26 de setembro. Se aprovado, o candidato passa para a segunda etapa composta das seguintes fases:





a) Inspeção de Saúde (IS): a ser realizada, apenas, pelos candidatos convocados, desde que aprovados no EI, respeitada a classificação obtida;





b) Exame de Aptidão Física (EAF): a ser realizado, apenas, pelos candidatos aptos na IS;





c) Avaliação Psicológica (Avl Psc), a ser realizada apenas pelos candidatos aptos no EAF; e





d) comprovação dos requisitos para a matrícula: a ser realizada, apenas, pelos candidatos aptos na Avl Psc, confirmados no procedimento de heteroidentificação (para os autodeclarados negros) e classificados dentro do número de vagas previstas pelo Estado-Maior do Exército (EME).