Concurso do MPSC para promotores tem provas adiadas

(foto: MPSC/Divulgação) O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) tornou público o adiamento da aplicação das provas objetivas do concurso público para promotores. Conforme comunicado publicado no site da banca Cebraspe, a etapa será realizada na data provável de 19 de setembro.





Segundo o comunicado, a decisão se dá devido ao agravamento da pandemia em Santa Catarina, em especial na Grande Florianópolis, local de prova, cujo “quadro sanitário, considerado o extenso número de inscritos no certame, tem o condão de potencializar o risco à saúde dos candidatos e da própria população local, envolvida direta ou indiretamente no certame”, explicou a banca.





Também foi divulgado que o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas objetivas, as medidas de proteção para evitar a transmissão do novo coronavírus e as demais datas de realização do concurso, será divulgado em 20 de agosto, no portal da banca.





Os candidatos que não puderem comparecer na etapa na nova data informada poderão solicitar a devolução da taxa de participação das 10h de 5 de julho às 18h do dia 9 do mesmo mês, também pelo site do Cebraspe. Confira o comunicado na íntegra!





O concurso

O certame, aberto em 2020, oferta quatro vagas imediatas para a carreira de promotor de justiça substituto.O cargo tem remuneração inicial de R$ 28.883,98.





Se inscreveram no concurso bacharéis em direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica, comprovada no ato de inscrição definitiva.





O concurso será constituído de provas escritas, de tribuna, oral e de títulos. As provas objetivas contarão com disciplinas de direito - constitucional, administrativo, tributário e financeiro, eleitoral, penal, processual penal, civil, processual civil, falimentar, ambiental, do consumidor, da criança e do adolescente e humanos e cidadania.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer