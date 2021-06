CRO-GO abre novo concurso para advogados com salário inicial de R$ 7,7 mil

(foto: CRO-GO/Divulgação) Está aberto o período de inscrições do novo concurso público com 20 vagas do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). As oportunidades são para advogados, com lotação em Goiânia.





Os candidatos devem possuir ensino superior em direito, registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB) e Carteira Nacional de Habilitação na categoria ‘B’. Das 20 vagas, uma é para provimento imediato e 19 para formação de cadastro reserva.





Os profissionais contratados receberão ganhos iniciais no valor de R$ 7.716. Além do salário base, os servidores terão direito a vale-alimentação, plano de saúde (com coparticipação ou auxílio saúde), plano de carreira e auxílio creche e pré-escola. As contratações seguirão o regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).





Inscrições e etapas

As inscrições, abertas nesta segunda-feira (21/6), podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até 23h59 do dia 10 de agosto. A taxa de participação custa R$ 65.

De acordo com o edital, os pedidos de isenção serão aceitos às 18h do próximo dia 25, unicamente pelo site da banca. Poderão solicitar a gratuidade os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.





As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Goiânia, no período vespertino do dia 5 de setembro. Os exames serão compostos por 120 questões sobre conhecimentos básicos, complementares e específicos.





O resultado final do concurso será publicado em 12 de novembro. O certame ficará válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer