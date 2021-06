Lupo abre 205 vagas na área de produção

As inscrições vão até o dia 18 de junho de 2021.

Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo telefone: 2109-0909.

A Lupo é umade referência no Brasil. Foi fundada em 1921 e ocupa uma área de 90 mil metros quadrados, empregando mais de 5 mil pessoas na região. Seu parque industrial é um dos maiores do mundo no segmento, e utilizando tecnologia de ponta e investindo continuamente na diversificação de suas linhas com produtos, é uma das maiores empresas do setor têxtil do país, fabricando moda íntima, meias e roupas esportivas.A companhia, que oferece peças de vestuário para toda a família, tem no total 12 mil itens, atendendo todos os segmentos e estilos. Hoje, conta com mais de 404 franquias em todo o país.A sustentabilidade é um importante pilar da empresa, que busca constantemente a utilização consciente dos recursos naturais, com reuso e reciclagem, sempre que possível, procurando o aprimoramento do capital humano.Para atender à demanda do mercado fitness, lançou a Lupo Sport em 2010, primordialmente voltada para a tecnologia sem costura que consegue tecer as peças a partir do fio, com as compressões diferenciadas ao longo do produto. A atual presidente da Lupo é Liliana Aufiero, neta do fundador, Henrique Lupo.