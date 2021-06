Concurso PRF: publicado resultado da prova discursiva e convocação para o TAF

(foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (14/6), o resultado final na prova discursiva e a convocação para o exame de aptidão física, para a avaliação psicológica, para a apresentação de documentos e para o preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP),

referentes ao concurso público para o provimento de 1.500 vagas. O edital completo pode ser conferido no site do Cebraspe.



As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 21 de junho de 2021, no site da banca.

Segundo o documento, para o exame de aptidão física, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2021, o candidato deverá observar todas as instruções contidas aqui!



O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe, a partir do dia 16 de junho de 2021, para verificar o local de realização do exame de aptidão física, por meio de consulta individual.



Já a avaliação psicológica será realizada no dia 27 de junho de 2021 e o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca, a partir do dia 22 de junho de 2021, para verificar o seu local de realização.



Veja todas as orientações para as próximas etapas do concurso aqui!

O concurso

São 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador. As provas objetivas e discursivas, que compõem a primeira etapa do concurso, após serem adiadas, estão marcadas para 9 de maio. As provas objetivas serão compostas por três blocos.





A prova dissertativa será de até 30 linhas, valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Vale ressaltar que o candidato terá 4 horas e 30 minutos para fazer ambas as avaliações, que serão aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.





O concurso registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção conta com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.