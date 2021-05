Depen remarca provas de concurso com 309 vagas

(foto: USP Imagens) O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) definiu uma nova data para a aplicação das provas presenciais do concurso público com 309 vagas para cargos de nível médio e nível superior. Conforme comunicado publicado no site da banca Cebraspe, a etapa será realizada na data provável de 27 de junho.





Ainda segundo o documento publicado pela banca, as demais datas do cronograma do concurso serão divulgadas oportunamente.





O concurso

O certame foi suspenso em fevereiro devido ao avanço de casos de covid-19. Há chances de nível superior para especialista federal em assistência à execução penal, com remuneração de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.





Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração R$ 6.030,23. Para concorrer também é necessária carteira de habilitação de categoria





Os candidatos aprovados serão lotados na Sede do Depen, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.





O concurso será composto por provas objetivas, discursivas, exame de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional.





Todas as fases da primeira etapa, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão realizadas nas 26 capitais das unidades da Federação, no Distrito Federal e nas cidades de Catanduvas/PR e Mossoró/RN.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer