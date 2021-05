Concurso MPDFT: 17 GRU's foram preenchidas com CPF's errados; veja como resolver

(foto: MPDFT/Divulgação)





Portanto, o Ministério informou que o candidato que efetuou o pagamento da Guia deve consultar a lista de inscritos do certame e se certificar que sua inscrição preliminar está deferida.





Já o inscrito que pagou a GRU e teve sua inscrição preliminar indeferida deve enviar cópia do comprovante de pagamento e os dados pessoais corretos para o e-mail: concursos@mpdft.mp.br.





O prazo para envio do e-mail com as informações termina ao meio dia desta quinta-feira, 20 de maio de 2021.





O candidato que não comunicar o equívoco terá sua inscrição preliminar definitivamente indeferida. A taxa de inscrição não será devolvida, nos termos do artigo 15, parágrafo 6 do Edital do certame.





Puderam se inscrever-se no concurso público bacharéis em Direito de

comprovada idoneidade moral, exigindo-se do candidato, no mínimo, três anos de atividade jurídica.





O concurso constará de provas escritas, orais e de títulos.





As provas objetivas estão previstas para 4 de julho de 2021. Já a discursiva, tem previsão para 10 de setembro. E, a oral para 22 de fevereiro de 2022.





O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de 2







(dois) anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez, por igual período.