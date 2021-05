Tribunal de Contas do Amazonas revoga edital com 40 vagas

(foto: Freepik) O edital de abertura do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), publicado na última segunda-feira (10/05), foi revogado! O documento foi suspenso pelo próprio tribunal e o edital de abertura atualizado com a legislação vigente será publicado na próxima semana.





“Em respeito à legislação, determinei que o edital fosse revogado e que a Fundação Getúlio Vargas, junto com a Comissão do Concurso Público, verificassem o edital em cumprimento às leis federais e estaduais. Isso em nada prejudica o andamento do concurso que será realizado este ano com nomeação dos aprovados ainda em 2021”, anunciou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello.





O concurso

O certame, organizado pela FGV , oferta 40 vagas de nível superior. Os salários são de R$ 8.328,77, para 30 horas de trabalho semanal.





As chances são para o cargo de auditor técnico de controle externo nas áreas de auditoria de tecnologia da informação (15); auditoria governamental (18); auditoria de obras públicas (5) e ministério público de contas (2).





Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada em 21 e 28 de julho de 2021, em dois períodos diferentes, no município de Manaus.





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer