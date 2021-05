Exército abre duas seleções para nível superior em Minas Gerais

O Exército da 4ª Região Militar (4ª RM), em Minas Gerais, tornou pública a abertura de inscrições de dois processos seletivos para profissionais de nível superior. As contratações temporárias serão feitas por meio de formação de cadastro reserva.

No edital n° 5 , a corporação oferece oportunidades para o cargo de médico psiquiatra, enquanto o edital n° 6 conta com vagas para capelão catócio apostólico romano. Os candidatos devem possuir graduação em medicina com especialidade em psiquiatria ou ensino superior completo em teologia, além de idade máxima de 40 anos.