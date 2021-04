Concurso da PMPA com mais de 2 mil vagas tem provas remarcadas

(foto: Governo do Pará/Divulgação) Atenção, inscritos! A prova para o cargo de soldado (masculino) do concurso público da Polícia Militar do Pará (PMPA), com 2.405 vagas, suspenso pelo STF devido à covid-19 em março, teve nova data anunciada pela secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.





Segundo publicação feita nas redes pela secretária nesta quarta-feira (28/4), a etapa será realizada em 6 de junho. A etapa será para participantes do sexo masculino, já que a prova para mulheres já foi aplicada.





O concurso





São oferecidas, ao todo, 2.405 vagas, sendo 2.079 para soldados homens, 231 para soldados mulheres, 85 para oficiais homens e 10 para oficiais mulheres. O Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) é a banca desse concurso.





Puderam se candidatar ao concurso apenas candidatos brasileiros, com nível médio de formação escolar, idade entre 18 e 30 anos, com altura mínima de 1,60m se homem e de 1,55m se mulher, com carteira de habilitação de categoria “B”, entre outros requisitos.





O concurso é composto por cinco fases: prova objetiva (e discursiva apenas para oficiais), avaliação psicológica, exame de avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação dos antecedentes pessoais. Todas as fases serão realizadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba.





Haverá ainda realização do curso de formação, em que o aluno soldado receberá remuneração no valor de R$ 848,16, além do auxílio alimentação (R$ 942,03). Após a conclusão do curso, já na condição de soldado PM, passará a receber a remuneração de R$ 3.053,39, além do auxílio alimentação no mesmo valor anterior.





Já o aluno oficial receberá remuneração de R$ 3.896,98, além do auxílio alimentação no valor mensal de R$ 732,69. Após a conclusão do curso, já na condição de aspirante-a-oficial PM, passará a receber a remuneração de R$ 4.256,98, além do mesmo auxílio alimentação mencionado.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer