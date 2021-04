TCDF prorroga prazo para recursos contra a prova discursiva do concurso para auditores

(foto: TCDF/Divulgação)



O concurso

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (28/4), que está prorrogado o prazo para o acesso aos espelhos de avaliação e para a interposição de recursos, para os candidatos ao concurso público com vagas para o cargo de auditor de controle externo. A alteração se deu em razão da divulgação incompleta do padrão definitivo de resposta da prova discursiva.Agora, os candidatos têm até as 18 horas do dia 11 de maio de 2021 para realizar os recursos contra o resultado provisório na prova discursiva, no site do Cebraspe , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.São ofertadas 10 vagas de provimento imediato além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de de R$16.673,35.