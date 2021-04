, empresa líder mundial em soluções tubulares premium, está com oportunidades de trabalho voltadas para as áreas de produção e manutenção na sua unidade de mineração, em Brumadinho.Ossão para operador (a) de produção de beneficiamento, laboratorista, mecânico (a) de manutenção, mecânico (a) soldador (a) e eletricista de manutenção.

As oportunidades são destinadas aas pessoas, com deficiência ou não, mulheres e homens maiores de 18 anos, sendo necessário atender ao perfil da vaga, formação e exigência de experiência.A empresa ressalta que talento não tem cor, inteligência não tem sexo, dedicação não tem gênero e competência não tem crença. Além disso, é contra o capacitismo e está de braços abertos para as pessoas com deficiência.