Paraíba lança seleção emergencial com 1.120 vagas a todos os níveis

O Governo da Paraíba abriu novo processo seletivo com 1.120 vagas temporárias para as secretarias de Saúde e da Administração e para a Escola de Serviço Público. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com remuneração de R$ 1.100 a R$ 1.500 e jornada de 24 a 40 horas semanais.