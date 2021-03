Pirenópolis abre seleção com quase 100 vagas para níveis médio e superior

(foto: FGM-GO/Divulgação)





Com concurso público suspenso, a Prefeitura de Pirenópolis, em Goiás, abriu processo seletivo temporário com 94 vagas de níveis médio e superior! A cidade turística, que fica a cerca de três horas de distância de Brasília, visa contratar nutricionistas, administradores educacionais e professores para atuação em escolas municipais. Interessados podem se inscrever na sede da prefeitura até 22 de março.





Os inscritos serão avaliados em análise de currículos e de experiência profissional, etapa remota realizada entre os dias 24 e 25 de março. Após contratados, os profissionais receberão salário de R$ 1.306,80 a R$ 3.000 para carga horária de 30 a 40 horas por semana. Os contratados deverão escolher entre a zona urbana e a zona rural.





Concurso público com 80 vagas segue suspenso





Aberto em março de 2020, o concurso público de Pirenópolis com 80 oportunidades para professores segue suspenso devido à pandemia de covid-19. A remuneração do posto é de R$ 2.424,24 para 30 horas de trabalho semanal. Das vagas, 50 são para provimento efetivo (com três reservadas a pessoas com deficiência) e 30 para formação de cadastro reserva.





O edital prevê aplicação de provas objetivas e avaliação de títulos. Saiba tudo sobre o certame!













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer