Último dia! Conselho Federal de Química encerra inscrições nesta sexta-feira

(foto: USP Imagens/Divulgação)

Atenção, concurseiros! O Conselho Federal de Química, com sede no Distrito Federal, encerra nesta sexta-feira (19/3) as inscrições do concurso público com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior. Os salários são de R$ 8.951,25.As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no site do Iades , até as 23h59 de 19 de março de 2021. A taxa é de R$ 78.