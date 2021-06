Concurso Apex-Brasil: locais e horários de prova divulgados

Atenção, inscritos: o local e o horário de aplicação das provas objetivas e discursivas da seleção da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) já podem ser consultados no site da banca Cebraspe! A etapa será aplicada no próximo domingo (20/6), em Brasília-DF.

Os exames serão realizados no turno da manhã e terão três horas de duração. Serão cobradas 80 questões de múltipla escolha, sendo 40 sobre língua portuguesa, noções de gestão de projetos e processos, ética e conduta, legislação aplicada e normativos da Apex e informática; e 40 sobre conhecimentos específicos da área.

A seleção





O edital conta a oferta de uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para os cargos de assistente e analista, com lotação em Brasília.

Os contratados deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas por semana. Profissionais do cargo de assistente receberão remuneração no valor de R$2.826,69, enquanto analistas terão como ganho R$7.654,75. Além do salário base, os aprovados terão direito a plano de assistência odontológica, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-enfermidade, seguro de vida, plano de previdência complementar, entre outros benefícios. Saiba mais!