Seleção em Santa Catarina oferece salário de até R$ 20,6 mil

Um novo processo seletivo para administração, saúde e educação foi aberto pela Prefeitura de Itá, em Santa Catarina. O edital visa contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade a partir de formação de cadastro reserva, com salário de até R$ 20.649,98! Além da remuneração, os contratados terão direito a vale-alimentação de até R$ 300 para jornada de trabalho semanal de R$ 40.

As vagas são para psicólogo, assistente social, odontólogo, médico, professor de educação física, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde e operador. Os interessados deverão se inscrever no site da banca Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense a partir de 19 de março até 5 de abril.