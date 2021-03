Exército lança quatro seleções em Brasília e entorno para ensino médio e superior

(foto: Exército Brasileiro/Divulgação)





Os editais ofertam uma vaga para cada área abaixo:





Edital n°1 (SSMR/11): magistério - sociologia, magistério - história, magistério - inglês, magistério - artes;





Edital nº 2 - SSMR/11: arquitetura, engenharia civil, comunicação social;





Edital nº 3 - SSMR/11: capelão católico;





Edital nº 4 - SSMR/11: análise de requisitos, desenvolvimento em PHP, desenvolvimento JAVA, administração de banco de dados, análise de sistemas e infraestrutura de servidores





Para participar, além de possuir escolaridade exigida no cargo escolhido, é necessário possuir até 40 anos na data da incorporação.





As inscrições, abertas às 18h desta segunda-feira (15/3), poderão ser feitas pelo site do Exército até 21 de março. Há taxa de participação no valor de R$ 80. Candidatos autodeclarados hipossuficientes e inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção do valor no primeiro dia de inscrições.





Os candidatos serão avaliados através de análise de documentações, análise de currículos, entrevista, inspeção de saúde e exame de aptidão física. Vale ressaltar que o contrato terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez.









*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer

Estão abertas as inscrições de quatro novas seleções do Exército Brasileiro para os níveis médio e superior! Juntos, os processos seletivos dispõem de 15 vagas e formação de cadastro reserva para trabalho temporário em unidades de Brasília (DF), Formosa (GO), Cristalina (GO) e Ipameri (GO). As oportunidades são para ambos os sexos.