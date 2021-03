Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para professores

Professor substituto de mecânica





O edital oferece uma vaga ao docente com diploma devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior de bacharel em engenharia mecânica, engenharia automotiva, engenharia de manutenção mecânica, engenharia mecatrônica ou tecnólogo em sistemas automotivos.





A remuneração é de R$ 3.130,85 a R$ 6.289,21, conforme a titulação.





As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 12 de março de 2021, no horário das 8h às 23h59, mediante envio da ficha de inscrição (Anexo I) e dos documentos especificados no edital para o endereço eletrônico: processoseletivo.cest@ifb.edu.br.





Os candidatos serão avaliados por análise curricular e prova de desempenho, prevista para ser aplicada em 22 de março de 2021, por videoconferência.





Segundo o edital, a duração prevista do contrato será de seis meses e, a critério da Administração, poderá ser prorrogado, não ultrapassando 24 meses.





Professor substituto de dança





O Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou edital para contratação de um professor substituto da área de Dança para atividades de 40 horas semanais.





O contrato é para seis meses, podendo ser prorrogado, e a remuneração é de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, conforme a titulação.





As inscrições serão realizadas até de março de 2021, através de formulário on-line.