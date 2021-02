Seap lança três seleções para técnicos e auxiliares no Maranhão

Os contratados serão lotados nas cidades de Colinas, Imperatriz e Pinheiros. De acordo com o edital, a remuneração será de R$ 1.500 e a jornada de trabalho de 40 horas por semana. A carga horária deverá ser cumprida em escala de plantão de acordo com a necessidade da unidade.

Abertas nesta segunda-feira (22/2), as inscrições podem ser feitas gratuitamente até às 23h59 do dia 7 de março. A seleção será composta por análise curricular e Teste de Aptidão Física (TAF), ambos de caráter eliminatório e classificatório. O TAF será constituído por exercícios de flexão de braços, flexão abdominal e corrida de vir e vir. A data, horário e local desta etapa serão divulgados posteriormente no site da Seap.