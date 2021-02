EMSERH abre seleção com mais de 140 vagas para São Luís

A empresa EMSERH, anunciou a abertura das inscrições para processo seletivo simplificado para contratação de 146 profissionais direcionadas ao Hospital de Cuidados Intensivos (HCI), o seletivo tem o objetivo de atender à populaçao no combate ao novo coronavírus. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 2.371.

A contratação é de forma temporária com o período de três meses, podendo ser prorrogado caso necessário. Confira aqui o edital completo!

Inscrições e etapas

Os profissionais que tiverem interesse podem realizar as inscrições através do site , do dia 23 de fevereiro ao dia 24 de fevereiro. O interessado deve preencher o formulário eletrônico de inscrição.