4.250 vagas! Saiba quais concurso nacionais estão abertos; iniciais de até R$ 23 mil

São 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora. Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente). Todos os postos são para 40 horas de trabalho semanal. Para concorrer ainda é precido carteira nacional de habilitação, categoria "B", no mínimo. São oito etapas, além do curso de formação. As inscrições estão acabando, apenas até 9 de fevereiro. Saiba tudo sobre a seleção aqui!





Polícia Rodoviária Federal

São mais 1.500 oportunidades para policiais rodoviários federais, também sob a organização do Cebraspe. Podem concorrer candidatos com nível superior em qualquer área para receber subsídio inicial de R$ 9.899,88. A jornada é de 40 horas. É exigida ainda carteira nacional de categoria "B". São sete etapas, além do curso de formação. As inscrições ficam abertas apenas até 12 de fevereiro. Saiba detalhes sobre o edital e como se inscrever aqui!





Agência Nacional de Mineração

A ANM publicou o edital do novo processo seletivo simplificado para a contratação, por tempo determinado, de 40 profissionais para o desempenho de atividades técnicas de complexidade gerencial e de Engenharia Sênior na área de segurança de barragens. O salário é de R$ 8.300, para 35 horas de trabalho semanal. Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte-MG , Belém-PA, Cuiabá-MT, São Paulo-SP e Distrito Federal-DF. Inscrições até 12 de fevereiro, confira aqui!





Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira está com inscrições abertas para o exame de admissão para Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2022. Sâo oferecidas 231 vagas para ambos os sexos. As inscrições seguem até 10 de fevereiro de 2021. As chances são para as áreas de administração (60), eletrônica (32), enfermagem (48), eletricidade (20), informática (38), laboratório (8), obras (12), pavimentação (4), radiologia (5) e topografia (4). Como pré-requisito, é necessário ter ensino técnico completo na área designada e ter entre 17 e 25 anos na data da matrícula do estágio. Veja mais detalhes aqui.





Marinha - nível médio

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha divulgou edital de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). São 960 vagas, sendo 480 para a turma I de 2022 e 480 para a turma II de 2022. Para participar, é preciso ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, brasileiro, possuir 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022 e ter altura mínima de 1.54. As inscrições acontecerão de 22 de fevereiro a 26 de março. Saiba mais aqui!





