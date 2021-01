SES/DF divulga resultado final de seleção e convoca mais de 150 médicos

Foram convocados mais de 150 profissionais para o cargo de médico - clínica médica, com lotação no Samu, no HRAN, HRBZ, HRC e HRPL. Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital em até cinco dias úteis, a contar da data da publicação no DODF, no período de 18 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2021, exceto sábado, domingo e feriado. Quando convocados, os profissionais deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental.





Os candidatos convocados deverão se apresentar no Núcleo de Admissão e Movimentação - NUAM/SUGEP da Secretária de Estado de Saúde, situado no SAIN s/nº Parque Rural Estação Biológica, Asa Norte - Brasília/DF, Térreo, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 17h.



O não comparecimento do candidato no prazo estipulado para contratação significará a exclusão no certame.





Clique aqui e veja quem são os aprovados!









A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) publicou, no Diário Oficial local (DODF), desta sexta-feira (15/1), o resultado final e a convocação do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde. O bjetivo da seleção é a complementação da força de trabalho, visando o atendimento à população do local no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19), aberto pelo Edital nº 50.