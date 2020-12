Aprovados da CLDF distribuem cesta básicas no DF

A Comissão de Aprovados no concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) distribuiu cestas básicas para famílias carentes da cidade nesta semana. Os 350 aprovados, que arrecadaram juntos R$ 5 mil para a compra, ainda aguardam as nomeações para os cargos na instituição.

Ao todo, foram entregues 70 cestas básicas. As distribuições foram feitas para as pessoas atendidas na Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec), para a comunidade em situação de rua que mora atrás do Taguatinga Shopping e para o grupo de venezuelanos que está acampado próximo ao Parkshopping, no Guará.