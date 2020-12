Receita Federal abre mais de 50 oportunidades em nova seleção

As oportunidades são para profissionais das áreas de engenharia agronômica, mecânica, eletrônica, elétrica, aeronáutica, biomédica, de alimentos, metalúrgica, têxtil, química e bioquímica; farmácia; geologia ou gemologia; museologia, artes plásticas, história da arte ou comunicação e artes; medicina; odontologia; e medicina veterinária.





Os profissionais serão contratados temporariamente e deverão prestar serviços de perícia na área da jurisdição da alfândega. Caberá aos peritos, por exemplo, emitir laudos de descrição, identificação e quantificação de produtos importados ou exportados. O contrato não terá vínculo empregatício com a Receita Federal do Brasil e o importador/transportador será responsável pela remuneração do perito, devendo a mesma seguir as normas estabelecidas nos artigos 34 a 40 da IN RFB nº 1.800 de 21 de março de 2018.





O período de inscrições ficará aberto entre 13 e 19 de janeiro. Para participar, o candidato deverá informar o interesse pelo e-mail peritos.sp.alfvcp@rfb.gov.br durante o prazo estabelecido. Não há taxa de participação.





Como avaliação, os inscritos passarão por análise de títulos. A fase avaliará o tempo de atuação como perito, o tempo de experiência como empregado, o currículo Lato Sensu e a especialização exigida no edital.





O credenciamento terá duração de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Veja o edital completo aqui.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Um novo processo seletivo para contratação de peritos foi divulgado pela Receita Federal, no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (22/12). A seleção conta com 56 vagas de nível superior para atuação na alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).