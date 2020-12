Instituto do Meio Ambiente no Ceará abre vagas de ensino superior

(foto: Divulgação) O Instituto do Meio Ambiente de Morada Nova (Imamn), no Ceará, divulgou um novo edital de concurso que com vagas de analista ambiental (2), fiscal ambiental (2) e técnico em educação ambiental (1). Os salários são de R$ 2.500 e R$ 2.800.





As chances são de nível superior e para participar é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/B, dentre outras exigências contidas no edital.





As inscrições podem ser realizadas entre 22 de dezembro e 21 de janeiro de 2021, por meio do site do Cetrede . A taxa é de R$ 125.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de conhecimentos gerais e específicos, com data de aplicação a ser divulgada posteriormente. Também haverá prova de títulos.