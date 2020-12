Serasa Experian abre 40 vagas para jovem aprendiz

(foto: Leticia Ikeda/Wikimedia Commons)



Mantendo o compromisso de apoiar os jovens na construção de suas carreiras, a Serasa Experian abre 40 vagas para o seu programa de jovem aprendiz nos escritórios de suas principais unidades: São Paulo e São Carlos, no interior do estado.



Qualquer pessoa de 16 a 24 anos, matriculada no ensino médio regular ou técnico ou que já tenham finalizado o curso em escola pública pode se candidatar (no caso de pessoas com deficiência não há limite de idade e nem de tempo de formação).



O cadastro do currículo poderá ser feito até o dia 8 de janeiro de 2021, pelo link aprendiz.espro.org.br/cadastrocurriculo . É necessário utilizar o código SERASA2021 no campo "Campanha de parceiros" do formulário para sinalizar que deseja participar do processo seletivo da Serasa Experian.





Mais da metade das oportunidades tem como destino as áreas de tecnologia, com vagas, inclusive, para o laboratório de inovação da Serasa Experian, o DataLab. "Nosso objetivo é termos cada vez mais espaço para desenvolvimento e representatividade de diversidade em nossas áreas mais técnicas", reforça Balestrin.



As demais vagas serão distribuídas para áreas de RH, marketing, jurídico, finanças, entre outras. "Temos como compromisso apoiar o desenvolvimento de jovens talentos que estão iniciando suas carreiras e precisam de oportunidade no mercado de trabalho para realizar seus sonhos. Queremos ser a melhor experiência deles, possibilitando conhecimento em diversas áreas de atuação e compartilhando toda nossa expertise e paixão por gente, dados, tecnologia e inovação", diz o vice-presidente de RH da Serasa Experian, Flávio Balestrin.





O salário mensal do programa é de R$ 1.175,00, além de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e assistência médica e odontológica no modelo de coparticipação.



A Serasa Experian também vai proporcionar aos jovens, em caso de trabalho remoto durante a pandemia e medidas oficiais de restrição, todo o equipamento necessário para fazer as atividades, como notebook, kit ergonômico, cadeira de escritório etc.



O programa prevê quatro dias de trabalho para a empresa e um dia de capacitação teórica e troca de experiência com os demais jovens, sendo seis horas por dia.





Danielle Santos, atual aprendiz da diretoria de finanças da Serasa Experian, destaca as vantagens de fazer parte do programa. "Decidi me inscrever no processo seletivo porque sabia que a empresa valoriza e preza pela diversidade. Sinto que estou me desenvolvendo muito, me aprofundando em processos e aprendendo com a experiência dos meus colegas. Aqui, me sinto útil e encontro um sentido para minha carreira todos os dias."





Além da rotina de trabalho, os jovens selecionados terão acesso a outras atividades, treinamentos, mentoria, rodas de diálogos etc.



"Vamos prepará-los para a rotina corporativa, desenvolvendo competências importantes para o mercado de trabalho, como a capacidade de trabalhar em equipe, planejamento e comunicação. Neste processo de aprendizagem, o contato com colegas de outras áreas e o suporte dos gestores são fundamentais", finaliza Balestrin.





O programa tem duração de 15 meses a partir da contratação e as pessoas selecionadas começarão a trabalhar em janeiro, fevereiro ou abril de 2021, de acordo com a área de atuação e localidade.





Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br