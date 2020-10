Seleção com 39 vagas do Ministério da Economia já tem banca definida; veja a escolhida

(foto: CB/D.A Press)

O novo processo seletivo do Ministério da Economia, previsto para 2021, teve a banca organizadora confirmada! O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) foi anunciado por meio de dispensa de licitação no Diário Oficial desta terça-feira (6/10).A seleção prevê 39 vagas temporárias para profissionais de nível superior. Deste número, 37 serão destinadas a profissionais com formação em direito e duas serão para profissionais da área de arquivologia.

Papo de Concurseiro, a seleção foi autorizada em em agosto deste ano. O objetivo da contratação é o desenvolvimento de atividades técnicas especializadas no âmbito da Comissão Especial de Extintos Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEEXT), do Ministério da Economia.