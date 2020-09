CBM MG abre novos concursos públicos com 40 vagas para oficiais

(foto: CBMMG/Divulgação)





Edital 01/2020 – Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros (CFO) - 30 vagas, sendo 27 vagas para candidatos do sexo masculino e três vagas para candidatas do sexo feminino.





Edital 02/2020 - Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) - Total de 10 vagas ofertadas para candidatos de ambos os sexos, sendo uma vaga para fisioterapia e nove para as seguintes especialidades médicas: clínica médica (4), psiquiatria (1), otorrinolaringologia (1), pneumologia (1), medicina de emergência (1) e cirurgia de tórax (1).





O período de inscrição, que seria do dia 22 de novembro ao dia 22 de dezembro, agora, após retificação publicada, será encerrado dia 21 de dezembro, com avaliações previstas para o início de 2021.





Segundo o portal de transparência da CBMMG, um soldado do comando ganha, atualmente, um salário de R$ 4,1 mil a R$ 5,8 mil reais.

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

O Comando da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBM/MG) deve publicar ainda nesta terça-feira (22/9) os editais de abertura completos referentes aos concursos concursos públicos para preenchimento de 40 vagas. O extrato de edital foi publicado no Diário Oficial do estado no último sábado (19/9). Veja abaixo a distribuição de vagas: