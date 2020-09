Covid-19: candidatos que descumprirem medidas de proteção poderão ser eliminados

(foto: ED ALVES/CB/D.A Press )

Atenção, candidato e candidata! Novas condições de biossegurança para a aplicação da prova objetiva da seleção do Ministério da Justiça foram divulgadas. O documento, publicado no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, comunicou as normas para proteção contra o coronavírus a serem seguidas pelos participantes no local do exame. Veja abaixo as condições: