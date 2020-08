Prestadora de serviço contrata vigilante em Belo Horizonte

(foto: Ryan McGuire/Pixabay )



O Grupo GR, referência nacional na prestação de serviços especializados de segurança patrimonial, está com processo seletivo aberto para 64 vagas para vigilante, porteiro e controlador de acesso, em Belo Horizonte. referência nacional na prestação de serviços especializados de segurança patrimonial, está compara 64 vagas para vigilante, porteiro e controlador de acesso, em Belo Horizonte.



Os pré-requisitos estão listados no link candidatura à vaga é somente on-line. As entrevistas serão por meio de ferramentas virtuais. Osestão listados no link https://grupogr.pandape.com.br/ . Aà vaga é somenteAs entrevistas serão por meio de ferramentas virtuais.

O Grupo GR atua com portaria, controle de acesso, bombeiro civil, recepção, limpeza, segurança eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.



No mercado desde 1992, a sede do grupo fica em São Paulo, tem 13 filiais no país e emprega hoje mais de 11 mil pessoas.