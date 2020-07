Sejusp de Minas Gerais abre edital com 101 vagas de nível superior

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/MG) lançou edital de chamada pública para a contratação emergencial, temporária e imediata, de 101 novos médicos. O edital foi aberto levando em consideração o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus (covid-19), conforme Decreto Estadual nº 47.891/2020.





O cargo em aberto é o de médico da área de defesa social (Mads), para lotação em unidades prisionais do estado de Minas Gerais. A remuneração é de R$ 3.770,15 para 24 horas de trabalhp por semana. O profissional ainda terã direito s adicional por local de trabalho, de 95%, 75% ou 60% do vencimento básico, a depender do porte da

unidade.





psseconcursos.seguranca.mg.gov.br. Os interessados devem se inscrever a partir desta sexta-feira (10/7) até 16 de julho, por meio de preenchimento da ficha de inscrição, neste site





Haverá análise de títulos e currículo de caráter apenas classificatório, além de exame médico pré-admissional. Os contratos serão válidos por 120 dias, com a possibilidade de prorrogação.