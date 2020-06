Exército Brasileiro abre novo concurso público de nível superior

(foto: Divulgação/Exército )

A Escola de Formação Complementar (EsFCEx) e a Escola de Saúde (EsSEx), do Exército Brasileiro, lançaram edital de abertura de um novo concurso público na edição do Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (16/6). O objetivo é admissão no curso de formação de oficiais do quadro complementar e a formação de capelães militares 2021.O concurso é executado pela banca examinadora da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) e reserva 20% das vagas a candidatos negros.As 41 chances são de nível superior para as áreas de administração (3), ciências contábeis (2), direito (3), estatística (2), informática (3), biologia (2), espanhol (2), física (2), geografia (2), história (2), inglês (2), matemática (1), português (1)química (2), pedagogia (1), psicologia (1), enfermagem (5), veterinária (2), padre católico (2) e pastor evangélico (1).Para participar homens devem ter altura mínima de 1,60m e mulheres de 1,55m. Candidatos a capelão devem ter idade de, no mínimo, 30 anos e, no máximo, 40 anos de idade, completados até a data do término do curso (26 de novembro de 2021).O concurso será composto por exame intelectual (com aplicação em 13 de setembro, serão 70 questões sobre língua portuguesa, história do Brasil, geografia do Brasil, conhecimentos específicos da área e redação), verificação documental preliminar, prova de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física (corrida de 12 minutos, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra), avaliação psicológica, comprovação dos requisitos para matrícula.Haverá aplicação dos exames intelectuais em Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Recife, Resende, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, São Luís e São Paulo.Os candidatos ao CFO/QC das áreas de enfermagem e veterinária, que forem considerados habilitados à matrícula, serão matriculados pela Escola de Saúde do Exército (EsSEx), localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Já os candidatos ao CFO/QC das demais áreas e ao CF/CM, que forem considerados habilitados à matrícula, serão matriculados pela Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), localizada na cidade de Salvador-BA.O candidato, ao ser matriculado no CFO/QC, em 15 de março de 2021, será designado, para efeitos administrativos, 1º Tenente Aluno do CFO/QC.O aluno do CFO/QC: I - é militar da ativa com precedência hierárquica prevista na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares); e II - não tem direito líquido e certo à nomeação ao oficialato, necessitando, para tal, concluir o Curso com aproveitamento. Após concluir o Curso com aproveitamento, executando todas as medidas administrativas e de ensino pertinentes, assim como a escolha de vaga, o concludente será nomeado Oficial do Exército Brasileiro (EB), no posto de 1º Tenente do Quadro Complementar, e estará sujeito às prescrições do Estatuto dos Militares, caso venha a pedir demissão do Exército.Ao concluir o Curso, o 1º Tenente do QCO será designado para servir em OM do EB, localizada em qualquer região do País, para atender às necessidades do serviço, respeitando-se a precedência da escolha, dada pela classificação obtida ao término do Curso.A coordenação do CF/CM compete à EsFCEx, em Salvador-BA, com uma duração aproximada de 37 semanas, dividido em três períodos: I - Período de Instrução Militar Geral, realizado na EsFCEx; II - Período de Observação, dividido em 2 (duas) etapas, sendo uma na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ, e a outra na Escola de Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações-MG; e III - Período de Adaptação, dividido em 2(duas) fases: a) Primeira Fase, em Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT) na Guarnição de Brasília-DF; e b) Segunda Fase, em Organização Militar (OM) na área da 6ª Região Militar. O candidato, ao ser matriculado no CF/CM, será designado, para efeitos administrativos, Aspirante-a-Oficial (Asp) Aluno do CF/CM.As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 5 de agosto pelo siteA taxa custa R$ 120.Confira aqui o edital em sua íntegra.