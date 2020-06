Brasília Ambiental abre nova seleção pública com 222 oportunidades

(foto: Divulgação/ICMBio ) O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental) lançou edital de abertura de processo seletivo simplificado no Diário Oficial local (DODF) desta terça-feira (9/6)! O objetivo é a abertura de vagas e formação de cadastro reserva de supervisores de brigada, chefes de brigada e brigadista florestal combatente.





Para concorrer ao posto de supervisor é necessário nível médio; certificado, diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal, presencial e com teoria e prática, promovido por Instituições Públicas, no mínimo, 40 horas-aula; Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, de categoria “B”; experiência profissional comprovada na área de chefia e combate a incêndios florestais em instituições do Governo Federal (inclui Forças Armadas) ou de governos estaduais e/ou do Distrito Federal. A remuneração é de R$ 3.344, para 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. São seis vagas, sendo quatro imediatas e duas para cadastro reserva.





Para chefe de brigada, os requisitos e a jornada de trabalho são os mesmos de supervisor, mas com atividades distintas. Neste caso, a remuneração é de R$ 2.612,50 e são 36 vagas, sendo 24 imediatas e 12 para cadastro reserva.





Já para o cargo de brigadista de combate a incêndios florestais é necessário apenas certificado, diploma ou declaração de participação em curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal, presencial e com teoria e prática, promovido por Instituições Públicas, no mínimo, 40 horas-aula. A remuneração é de R$ 2.090 para a mesma carga horária mencionada anteriormente. São 180 vagas, sendo 120 imediatas e 60 para cadastro reserva.





Todos os postos ainda recebem seguro acidente.





O processo seletivo simplificado será composto por somente uma fase, que será dividida em duas etapas: análise documental de identificação do candidato, de caráter eliminatório; e análise documental curricular do candidato, de caráter classificatório e eliminatório.





O resultado preliminar será divulgado em data provável 22 de junho e dará o início ao prazo recursal da primeira etapa que finalizará no dia seguinte. O resultado final e a convocação para posse do concurso será divulgado na data provável 25de junho.





Inscrição

A inscrição será online e gratuita para todos os candidatos, sendo permitido a possibilidade de escolher um dos três formatos: a primeira, os documentos serão recebidos pelo link de inscrição do formulário online “o link de inscrição online e currículo profissional – processo seletivo simplificado de brigada de combate a incêndio florestal 2020 – Brasília Ambiental/DF”, onde o próprio candidato deverá anexar a documentação correspondente com o solicitado pelos itens do questionário do formulário de inscrição. Esta forma, o candidato deverá ter conta na Google (Gmail) para poder preencher o formulário corretamente.





A segunda, deve-se acessar e preencher "o link de inscrição online – processo seletivo simplificado de brigada de combate a incêndio florestal 2020 – Brasília Ambiental/DF” e optar o envio das documentações pelo email: brigada.ibram@ibram.df.gov.br.





A terceira, deve-se acessar e preencher "inscrição online – processo seletivo simplificado de brigada de combate a incêndio florestal 2020 – Brasília Ambiental/DF”, disponível no site do Brasília Ambiental em www.ibram.df.gov.br, e posteriormente, comparecer na sede (SEPN 511 bloco c - edifício Bittar) com as documentações (cópias), referente ao item 5.11 do edital, dentro de um envelope lacrado e identificado para entrega-lo no órgão (refeitório).





Os documentos que serão inseridos no envelope, no link ou anexados pelo e-mail deverão ser copiados do original (frente e verso) sendo eles: carteira de identidade, CNH, atestado médico original, certificados de comprovação de escolaridade, certificados de curso de formação de brigadista florestal, certificados de cursos de qualificação e declarações de experiência profissional, ou seja, são necessários as duas laudas de cada documento para tornar válido para análise documental.





www.ibram.df.gov.br. Contato telefônico (61 32145666; 32145667) para as dúvidas, horário de atendimento: 9h até 12h e das 14h até 17h. Outros contatos por meio do Manual do Candidato disponível no site