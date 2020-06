RioSaúde abre nova seleção pública com salários de até R$ 9,7 mil

Mais um processo seletivo foi aberto para a área de saúde no Rio de Janeiro. A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) lançou seleção simplificada com 54 vagas temporárias de nível superior. Os salários variam de R$ 2.166,10 a R$ 9.738,75, para jornada de trabalho de 12 a 32,5 horas semanais (há ainda acréscimos que variam de R$ 287,01 a R$ 1.290,38).Há oportunidades para os cargos de fisioterapeuta (5), nutrição (1), médico - CTI adulto (15). médico - intensivista rotina (3), médico obstetrícia (15) e médico - neonatologia (15).Quem quiser participar poderá se inscrever de 3 a 7 de junho pelo site prefeitura.rio/rio-saude . O edital não menciona taxa de participação. Até o trânsito em julgado das diversas ações em curso, não serão aceitas inscrições de profissionais a partir de 60 anos de idade, conforme definição do Ministério da Saúde.Os candidatos serão submetidos a análise de currículo. O prazo de validade da seleção será de um ano, a contar da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.