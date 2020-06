Mesmo com curso de formação suspenso, Sedes DF publica resultados e convoca candidatos

(foto: Divulgação/Governo GO ) A secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mayara Albuquerque Rocha, publicou no Diário Oficial local (DODF), desta quarta-feira (3/6), o resultado final definitivo da primeira da primeira etapa do concurso público da Sedes DF, antiga SEDESTMIDH, para os candidatos ao cargo de especialista, nas especialidades de educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social.





Estes também estão convocados para a matrícula no Curso de Formação Profissional dos candidatos aprovados. A carga horária será de 114 horas-aula, subdivididas em videoaulas e em exercícios consistentes na resolução de questões objetivas. A data provável para o início do curso é 8 de junho e a de término o dia 22 de junho de 2020, incluindo sábados, domingos e feriados.





O(a) candidato(a) deverá confirmar a sua matrícula, no período da 0h do dia 2 de junho às 23h59 do dia 4 de junho no site do Ibrae. O candidato que não fizer a sua

matrícula estará eliminado do concurso.





A convocação seguirá as posições-limite indicadas no quadro abaixo.









Confira os nomes dos contemplados aqui (a partir da página 36). Houve ainda a divulgação do resultado final definitivo para especialistas nas áreas de administração, cências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição.

Curso de formação suspenso

Após determinar a anulação de uma questão das provas do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF), antiga SEDESTMIDH, no mês passado, o juiz João Fischer, do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT), decidiu agora pela imediata suspensão do curso de formação da seleção. Isso porque o Ibrae, banca organizadora, não cumpriu a determinação inicial para anulação de questão e recálculo das notas.