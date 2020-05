ICMBio está com 20 editais de seleção pública com inscrições abertas

(foto: Divulgação/ICMBio )



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, está com 20 editais de processos seletivos simplificados com inscrições em aberto. Ao todo, são 262 vagas para chefes de esquadrão e brigadistas temporários.

Os contratos variam de seis a 24 meses. Não há cobrança de taxas de inscrição. Os candidatos serão avaliados por meio de análise se experiência profissional. Chefes de brigada receberão 1,5 salário mínimo e brigadistas um salário mínimo, além de auxílios legais. Confira:



Floresta Nacional do Bom Futuro - Porto Velho/RO

Chefe de esquadrão: 4

Brigadista: 14

Inscrições até 27/5 pelo e-mail bom.futuro@icmbio.gov.br



Parque Nacional do Jaú - Amazonas

Chefes de Esquadrão: 1

Brigadistas: 13

Inscrições até 27/5 pelo e-mail parnajau@icmbio.gov.br

Parque Nacional de Anavilhanas - Amazonas

Chefe de esquadrão: 1

Brigadista: 21

Inscrições até 27/5 pelo e-mail pna@icmbio.gov.br

Reserva Biológica da Mata Escura - MG

Chefes de Esquadrão: 4 vagas

Brigadistas: 24 vagas

Inscrições até 28 de maio pelo email mataescura@icmbio.gov.br





Floresta Nacional de Canela - Rio Grande do Sul

Brigadistas: 5 vagas

Inscrições até 29 de maio pélo e-mail flonacanela.rs@icmbio.gov.br





Floresta Nacional Contendas do Sincorá - Bahia

Chefes de Esquadrão: 1 vaga

Brigadistas: 9 vagas

Inscrições até 29 de maio pelo e-mail flona.contendasdosincora@icmbio.gov.br





Estação Ecológica Rasodacatarina - Bahia

Brigadista: 9 vagas.

Chefes de Esquadrão: 1 vagas

A inscrição será realizada presencialmente na Avenida Maranhão nº 79 - Bairro Fazenda Chesf - Paulo Afonso/BA até 29 de maio



Monumento Natural do Rio São Francisco

Brigadistas: 6 vagas

Inscrições presenciais até 29 de maio, na Avenida Maranhão nº 79, Fazenda Chesf, Paulo Afonso/BA; das 8h às 12h e das 14h às 18h.



Parque Nacional do Descobrimento - Bahia

Brigadistas: 18 vagas

Chefes de Esquadrão: 2 vagas

Inscrições até 29 de maio presencialmente no Escritório do ICMBio de Prado (endereço: rua 04, quadra C, número 31, Bairro Novo Prado - Prado) no período de 18 a 29 de maio de 2020 ou na Base Avançada do Parque - Sierra Delta (endereço: km 34 da BA-489) e/ou por meio do email parnadescobrimento@icmbio.gov.br.





Reserva Extrativista Marinha de Soure

Chefes de Esquadrão: 1 vagas

Brigadistas: 6 vagas

Inscrições até 1º de junho pelo e-mail resexmar.soure@icmbio.gov.br





ICMBio Noronha

Chefes de Esquadrão: 1 vagas

Brigadistas: 6 vagas

Inscrições até 5 de junho pelo e-mail comunicacao.noronha@icmbio.gov.br



ICMBio Roraima

Brigadistas: 45 vagas

Chefes de Esquadrão: 4 vagas

Inscrições até 5 de junho pelo site https://www.gov.br/pt-br/servicos/participar-de-processo-seletivo-simplificado-para-a-contratacao-debrigadistas-de-prevencao-e-combate-a-incendios-florestais-nas-unidades-de-conservacao-federais



ICMBio Humaitá - Porto Velho/RO

Brigadistas: 5 vagas

Chefe de Esquadrão: 1 vaga

Inscrições até 9 de junho pelo e-mail ngi.humaita@icmbio.gov.br



Reserva Biológica de Comboios - Espírito Santo

Brigadista: 1 vaga

Chefe de Esquadrão: 1 vaga

Inscrições até 10 de junho pelo e-mail comboios.brigadistas@icmbio.gov.br





ICMBio Trombetas

Brigadistas: 6 vagas

Inscrições até 12 de junho pelo e-mail trombetas@icmbio.gov.br





Estação Ecológica de Aiuaba - Ceará

Chefes de Esquadrão: 1 vaga

Brigadistas: 9 vagas

Inscrições presencialmente no Sítio Volta, CE 176 Km 495, no período de 8 a 12 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Edital: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/Brigadista/edital_brigadista_esec_aiuaba_2020.pdf





Gerência Regional Goiânia - Goiás

Chefe de esquadrão: 1 vaga

Inscrições de 15 a 16 de junho pelo e-mail gr3@icmbio.gov.br

Edital: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/edital_brigadista_gr3_2020.pdf



Costa dos Corais - Tamandaré/PE

Chefe de Esquadrão: 1 vaga

Brigadistas: 9 vagas

Inscrições até 19 de junho pelo e-mail ngi.costasdocorais@icmbio.gov.br

Edital: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/edital_brigadista_ngi_costas_dos_corais_2020.pdf





Parque Nacional de Jericoacoara - Ceará

Chefe de Esquadrão: 1 vaga

Brigadistas: 6 vagas

Inscrições de 1º a 19 de junho pelo e-mail parnajericoacoara.ce@icmbio.gov.br

Edital: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/Brigadista/edital_brigadista_parna_de_jericoacoara_2020.pdf





Unidade Especial Avançada em Guarantã do Norte - Mato Grosso

Chefes de Esquadrão: 4 vagas

Brigadistas: 20 vagas

Inscrições até 29 de maio pelo e-mail protecao.una@icmbio.gov.br

Edital: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/edital/Brigadista/edital_brigadista_una_itaituba_2020.pdf