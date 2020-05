Empresa lança cursos gratuitos para desempregados

(foto: Tumisu/Pixabay)



Em consequência da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre) calcula que a taxa de desemprego do Brasil pode pular dos atuais 11,6% para 16,1% já neste trimestre. Isso significa que 5 milhões de pessoas podem entrar na fila do desemprego em apenas três meses.



Visando auxiliar essa parcela de brasileiros, a Estratégia Concursos, empresa do grupo Estratégia Educacional, que oferece cursos on-line com foco na preparação para concursos públicos, disponibilizou, até o fim de dezembro, o Pacote Estratégico Gratuito para Desempregados.



O pacote tem seis cursos gratuitos nas seguintes áreas: português, raciocínio lógico e matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo e administração.





A empresa oferece uma Trilha Estratégica, que busca orientar semanalmente o aluno no estudo dos cursos, disponibilizando também o suporte de professores por meio de dicas publicadas na comunidade do Telegram.



Além disso, são oferecidos os Checkpoints, que são testes aplicados e, a partir deles, o professor sugere ao aluno seguir na matéria atual ou iniciar uma mais adequada de acordo com o perfil.



Os materiais dos cursos estão disponíveis em PDF e videoaulas.

Para saber mais: https://www.estrategiaconcursos.com.br/ .