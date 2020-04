Seis startups abrem 155 vagas para o mercado de trabalho

A área de saúde, por conta do novo coronavírus, é uma das que estão contratando profissionais (foto: Pixabay)

Indo na contramão da crise financeira gerada pela pandemia de coronavírus, que tem feito inúmeras empresas demitirem seus funcionários, seis startups abriram 155 vagas para o mercado de trabalho.



Indo na contramão dagerada pela, que tem feito inúmeras empresas demitirem seus funcionários, seisabriram 155para o mercado de trabalho.

A notícia da abertura de vagas representa um pequeno alívio no mercado de trabalho, que tem previsões negativas para o futuro. Segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas Rodolpho Tobler, os efeitos da crise já podem ser notados analisando os números do Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) de março, que caiu 9,4 pontos e foi para 82,6 pontos.





“Foi a segunda maior queda da série histórica, ficando atrás apenas da ocorrida na crise de 2008-09. O cenário negativo deve persistir nos próximos meses, considerando o crescente aumento de incerteza no país”, explicou Tobler. De acordo com a fundação, a pandemia pode dobrar o número de desempregados no Brasil.





Lista de startups que abriram vagas

Vitta abriu 40 novas vagas nas áreas de Médico da Família, Analista de Experiência do Paciente, Desenvolvedor FrontEnd Pleno (SP), Desenvolvedor FrontEnd Pl/Sr, Enfermeiro(a) – Equipe de Saúde, Estágio em Estudo de Mercado, Estágio em Inside Sales e Member Inbound Analyst. O trabalho acontecerá de forma remota em regime de contratação CLT. As inscrições são feitas no link



Do ramo de tecnologia em saúde, a empresaabriu 40 novas vagas nas áreas de, Analista de Experiência do Paciente, Desenvolvedor FrontEnd Pleno (SP), Desenvolvedor FrontEnd Pl/Sr, Enfermeiro(a) – Equipe de Saúde, Estágio em Estudo de Mercado, Estágio em Inside Sales e Member Inbound Analyst. O trabalho acontecerá de forma remota em regime de contratação CLT. As inscrições são feitas no link https://vitta.gupy.io/

Mycon, empresa que utiliza inteligência virtual para ofertar consórcios, abriu mais de 50 vagas para os setores de Customer Success, SDR / Inside Sales, Especialista em A.I., Full Stack Developer, Full Mobile Developer, Especialista em ChatBot, Assistente ADM e RH Pleno.



As entrevistas e contratações estão sendo feitas de forma on-line e as inscrições podem ser feitas no link:



, empresa que utiliza inteligência virtual para ofertar consórcios, abriu mais de 50 vagas para os setores de Customer Success, SDR / Inside Sales, Especialista em A.I., Full Stack Developer, Full Mobile Developer, Especialista em ChatBot, Assistente ADM e RH Pleno.As entrevistas e contratações estão sendo feitas de forma on-line e as inscrições podem ser feitas no link: https ://www.mycon.com.br/vagas

Grupo Nexxera abriu 4 vagas para Analista de Crédito, Analista de Estruturação (Produtos Financeiros), Analista de MKT e Angular Front-End Developer. Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar o currículo para o banco de dados da empresa. As inscrições estão sendo feitas no link

abriu 4 vagas para Analista de Crédito, Analista de Estruturação (Produtos Financeiros), Analista de MKT e Angular Front-End Developer. Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar o currículo para o banco de dados da empresa. As inscrições estão sendo feitas no link https://nexxera.gupy.io/

Tembici, empresa especializada em soluções de mobilidade urbana por meio do uso de bicicletas, abiu mais de 30 vagas na área de ternologia, logística, analista de atendimento e outros. Para concorrer as vagas, o link de inscrição é o



, empresa especializada em soluções de mobilidade urbana por meio do uso de bicicletas, abiu mais de 30 vagas na área de ternologia, logística, analista de atendimento e outros. Para concorrer as vagas, o link de inscrição é o https://tembici.gupy.io/

Provi, plataforma que simplifica crédito estudantil, abriu vaga para analista de qualidade. A inscrição é feita através do e-mail



, plataforma que simplifica crédito estudantil, abriu vaga para analista de qualidade. A inscrição é feita através do e-mail luciano@provi.com.br

EF English Live, escola online, abriu mais de 30 vagas para a equipe de vendas e pós-vendas. O processo seletivo acontecerá de forma remota e a inscrição pode ser feita através do link , escola online, abriu mais de 30 vagas para a equipe de vendas e pós-vendas. O processo seletivo acontecerá de forma remota e a inscrição pode ser feita através do link https://portaldevagas.connekt.com.br/englishlive

* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram