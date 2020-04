RioSaúde abre seleção com 3.922 vagas para enfrentamento do coronavírus

(foto: Divulgação/Governo RS ) A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (Riosaúde) lançou novo edital de processo seletivo, com oferta de 3.922 vagas para profissionais em diversas áreas da Saúde. O objetivo é atuar no enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). Há chances para profissionais de níveis médio e superior completo.





Cargos

Médico: clínica médica (364), infectologista (5), terapia intensiva (308);





Assistente administrativo: administrativa hospitalar (140);





Auxiliar de suprimentos: almoxarifado e farmácia (36);





Assistente social: serviço social hospitalar (14);





Enfermeiro: terapia intensiva/ emergência/ bloco clínico (555);





Enfermeiro especialista em uti: terapia intensiva (208);





Farmacêutico: farmácia (20);





Fisioterapeuta: fisioterapia (192);





Fisioterapeuta com especialidade em UTI: terapia intensiva (230);





Técnico em enfermagem: terapia intensiva/ emergência/ bloco clínico (1.806);





Técnico de farmácia: farmácia (20);





Nutricionista: nutrição (18);





Psicólogo: psicologia (6).





Remuneração e inscrições

De acordo com o edital, divulgado no Diário Oficial municipal desta quarta-feira (23/4), as remunerações variam de R$ 1.293,69 a R$ 11.029,13, para jornadas de trabalho que variam de 12 a 40 horas semanais. Os médicos receberão adicional médico hospitalar de R$ 500 a cada 60 horas mensais trabalhadas.





As inscrições devem ser realizadas no período de 22 a 25 de abril no site da RioSaúde.





O quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto neste edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.





Devido ao caráter emergencial, a contratação do profissional poderá se dar imediatamente após o comparecimento do candidato na data, horário e local determinados na convocação. As vagas serão providas conforme a necessidade da função, devendo posteriormente ser efetuado o ato de publicidade devido.





O requisito de tempo de experiência do candidato na área de atuação e na função, serão utilizados como critério de prioridade para o provimento da vaga, desde que o profissional compareça na data, horário e local, determinados na convocação.