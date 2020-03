Próximas etapas do concurso da Sefaz são adiadas devido à pandemia do coronavírus

(foto: Sefaz/AL/DIvulgação) As próximas fases do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda ( Sefaz ) foi adiado. A informação foi publicada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas ( Seplag ), que tomou a decisão por conta da situação de emergência causada pelo novo coronavírus.





De acordo com o comunicado, a pasta divulgará um novo cronograma para dar seguimento ao certame.





A Seplag reforçou também que a determinação atende também a uma solicitação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) e que, como colocado pela banca, vem sendo tomada em outros estados, com a devida readequação dos prazos para as atividades.





Por conta deste cenário, o resultado final da prova discursiva, bem como a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos, ficam adiados até que seja considerado seguro o retorno ao andamento do concurso.





A pasta ressalta que a medida está alinhada às diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e é necessária para resguardar a saúde não somente dos candidatos, mas também de todas as outras pessoas envolvidas nos trâmites do certame.

O concurso





Do total de vagas, são 25 vagas para auditor de finanças e controle de arrecadação da fazenda estadual (sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência) e 60 para auditor fiscal da receita estadual (sendo 12 para pessoas com deficiência). O concurso está sob a organização do (Cebraspe).