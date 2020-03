Votorantim Cimentos abre inscrições para programa de liderança na área industrial

A primeira fábrica da Votorantim Cimentos é a unidade Santa Helena, em Votorantim (SP), inaugurada em 1936 com capacidade para 250 toneladas de cimento/dia na época (foto: Votorantim/Divulgação)



A Votorantim Cimentos, empresa do setor de materiais de construção, encerra no próximo dia 20 de março, sexta-feira, as inscrições para o Programa Líder do Cimento.



O processo irá selecionar profissionais com o objetivo de desenvolver competências técnicas e de gestão de pessoas formando os futuros líderes responsáveis pelas operações da companhia no Brasil.



São oito vagas distribuídas pelas fábricas da Votorantim Cimentos localizadas nas cidades de Votorantim (SP), Rio Branco do Sul (PR), Vidal Ramos (SC), Xambioá (TO), Sobral (CE), Laranjeiras (SE) Itaú de Minas (MG) e Araçariguama (SP).





inscrições devem ser feitas na plataforma Gupy (



As vagas são para atuação na área de mineração e exigem formação em engenharia de minas, além de experiência profissional relevante na área. As inscrições devem ser feitas na plataforma Gupy (http://votorantimcimentos.gupy.io/jobs/175789).





Após o encerramento das inscrições, as/os candidatas e candidatos aprovados na primeira fase serão convidados a participar de entrevistas com as lideranças regionais das operações da Votorantim Cimentos. Em seguida, começará a etapa nacional com dinâmica presencial e teste técnico, que definirá quem serão as futuras e os futuros Líderes do Cimento na empresa.



As posições exigem disponibilidade para mobilidade nacional, pois será necessário viajar durante o programa e, ao final, os participantes poderão ser alocados em qualquer uma das oportunidades disponíveis.



Os benefícios incluem assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-refeição e subsídio para medicamentos, além da participação no programa de remuneração variável da empresa.





"É com grande orgulho que em 2020 lançamos mais uma edição do Programa Líder do Cimento. Ao longo do tempo, selecionamos mulheres e homens que buscam se desafiar, desenvolver competências em liderança para construir um legado duradouro na Votorantim Cimentos. Este é um dos exemplos de programas de captação de talentos em que reforçamos nosso compromisso com a diversidade e inclusão nas operações industriais da companhia", afirma o gerente de Diversidade e Captação da Votorantim Cimentos, Aldo Frachia.



SERVIÇO





Programa Líder do Cimento 2020

Período de inscrições: de 21 de fevereiro a 20 de março

Requisitos: formação em engenharia de minas e experiência profissional relevante na área de mineração.

Início do programa: julho/2020