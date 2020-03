Censo 2020: IBGE abre quase 22 mil vagas de trabalho em Minas Gerais

Os profissionais irão visitar todas as residências do país, entrevistando os moradores (foto: Reprodução Internet/IBGE)



Nesta quinta-feira, 5 de março, foram publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dois editais dos processos seletivos simplificados para três cargos do Censo Demográfico 2020.



As inscrições estão abertas até o dia 24 de março no site do CEBRASPE, banca organizadora dos processos seletivos.



Os editais visam preencher, em caráter temporário, 180.557 vagas para a função de recenseador, distribuídos pelos 5.569 municípios do país. Sendo que 5.462 vagas são para o cargo de agente censitário municipal (ACM) e 22.676 para a função de agente censitário supervisor (ACS). Essas duas últimas funções estão no mesmo edital (nº 2/2020). Já o edital para as vagas de recenseador é o nº 3/2020.



Para Minas Gerais, as vagas estão divididas da seguinte forma: 18.746 para recenseador, distribuídos nos 853 municípios mineiros; 230 para ACM e 2.950 para ACS.



A escolaridade exigida para o cargo de recenseador é de ensino fundamental completo. Os profissionais irão visitar todas as residências do país, entrevistando os moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com o número de domicílios visitados. No hotsite do Censo 2020 haverá um simulador no qual os candidatos poderão estimar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário nas diferentes localidades do país.





Já para o cargo de agente censitário municipal, a remuneração é de R$ 2.100, enquanto, para a função de agente censitário supervisor, o salário é de R$ 1.700.



Os mais bem colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2020 naquela cidade. O nível de escolaridade exigido para ambas as funções é de ensino médio completo.





As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.



Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS/ACM e para recenseadores.





Detalhe importante: as pessoas que trabalharam recentemente como temporários,

para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratadas, caso sejam aprovadas nesses processos seletivos do Censo 2020.





A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.





As vagas desse processo seletivo estão distribuídas por todos o país. Nos municípios maiores e em áreas remotas, as vagas são oferecidas por áreas de trabalho específicas. Essas áreas podem abranger bairros, favelas, localidades de difícil acesso, aldeias indígenas ou comunidades quilombolas, por exemplo.





O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares.





Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. As provas para ACM/ACS serão em 17 de maio e para recenseadores, em 24 de maio.





Os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de língua portuguesa, 10 de matemática, cinco sobre ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos.



Já os candidatos a ACM/ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico quantitativo, cinco de ética no serviço público, 15 de noções de administração/situações gerenciais e 20 de conhecimentos técnicos.